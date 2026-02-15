Municipales 2026 : Louis Sarkozy va déposer plainte après les dégradations de sa permanence à Menton

Ce dimanche, Louis Sarkozy a publié sur son compte X les images des dégradations de sa permanence de campagne à Menton contre lesquelles il porte plainte.

«Fils de prisonnier». Ce 15 février, le candidat à la mairie de Menton a déclaré sur X porter plainte contre les actes de vandalisme visant sa permanence. «Les désaccords s'expriment par les idées, par le vote, par le respect – jamais par la dégradation», a écrit Louis Sarkozy.

Voici le triste témoignage de ce que nous essayons de vaincre : rien ne justifie la violence ni l’intimidation dans le débat démocratique. pic.twitter.com/Eh3D1iRxw2 — Louis Sarkozy (@napsarkozy) February 15, 2026

«Je condamne avec la plus grande fermeté»

Sur les images relayées par Louis Sarkozy, des affiches avec la mention «fils de prisonnier» et «laisse Menton tranquille» ont été collées. Le fils de l'ancien président de la République a rappelé sa démarche démocratique : «Nous n’arrachons aucune affiche, n’attaquons personne et respectons tous les candidats».

«Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme qui ont visé ma permanence de campagne ainsi que plusieurs de nos affiches électorales», publie-t-il avant d'ajouter : «Nous avons décidé de déposer plainte.»