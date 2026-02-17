Mort de Quentin : le député LFI Raphaël Arnault dit avoir engagé la procédure pour «mettre fin» au contrat de son collaborateur interpellé

Dans un message publié sur le réseau social X, le député LFI Raphaël Arnault a indiqué ce mardi soir avoir engagé une procédure afin de «mettre fin» au contrat de son collaborateur parlementaire Jacques-Elie Favrot, interpellé ce jour dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin à Lyon (Rhône).

Les faits qui lui sont reprochés sont très graves. Ce mardi 17 février, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation de neuf individus, suspectés d’être impliqués dans l’agression mortelle dont a été victime Quentin, 23 ans, jeudi 12 février dernier en marge de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, dans le Rhône. Parmi les personnes interpellées figure Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault.

Ce mardi soir, l'élu a annoncé, dans un message publié sur son compte X, avoir engagé la procédure afin de «mettre fin» au contrat de son collaborateur.

«Mon collaborateur Jacques-Elie Favrot a cessé toutes ses activités parlementaires. Dès hier avant d’apprendre son interpellation ce soir, nous avons engagé auprès des services de l’Assemblée les procédures pour mettre fin à son contrat», a écrit Raphaël Arnault, co-fondateur du mouvement d’ultragauche de la Jeune garde, mise en cause dans l'enquête sur la mort de Quentin. Et d’ajouter : «À l’enquête désormais de déterminer les responsabilités».

Comme indiqué par un communiqué de son avocat, mon collaborateur Jacques-Elie Favrot a cessé toutes ses activités parlementaires.



Dès hier avant d’apprendre son interpellation ce soir, nous avons engagé auprès des services de l’Assemblée les procédures pour mettre fin à son ⤵️ — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) February 17, 2026

Plus tôt dans la journée, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivert avait indiqué que le nom de Jacques-Elie Favrot a été «cité par plusieurs témoins». Ses «droits d’accès» au palais Bourbon ont alors été suspendus.

Des lésions à la tête et un traumatisme crânien

Durant sa conférence de presse du lundi 16 février, le procureur de la République de Lyon Thierry Dran était revenu sur l’agression mortelle dont a été victime Quentin, expliquant que le jeune homme a été agressé par «au moins six» personnes. Il a été retrouvé «conscient et pouvant s’exprimer même s’il avait oublié l’entièreté des faits» par un ami. Ce dernier avait cherché à ramener le jeune homme chez lui, mais l’état de santé de celui-ci s’était dégradé rapidement.

Compte tenu de la situation préoccupante de Quentin, cet ami ainsi que le reste du groupe avaient appelé les secours, allongeant le jeune homme «incapable de marcher» sous un abribus. Pris en charge et hospitalisé en urgence avec un pronostic vital largement engagé, Quentin a succombé à ses blessures samedi.

«L’autopsie pratiquée sur Quentin ce matin a permis de déterminer qu’il présentait essentiellement des lésions à la tête et un traumatisme cranio-encéphalique majeur. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Les experts ont conclu que ces lésions étaient au-delà de toutes ressources thérapeutiques et mortelles à brève échéance», avait expliqué le procureur de la République de Lyon.