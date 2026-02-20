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Mort de Quentin : des rassemblements prévus ce vendredi à Nice et Bordeaux

De nombreux rassemblements en hommage à Quentin se sont tenus partout en France cette semaine. [Sebastien Salom-Gomis / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Six jours après la mort de Quentin, des rassemblements sont prévus à Nice et à Bordeaux ce vendredi 20 février en hommage au jeune homme. 

La France se réunit pour rendre hommage à Quentin. La mort de Quentin le samedi 14 février a soulevé une vive émotion en France. Depuis, de nombreux rassemblements ont été organisés un peu partout dans le pays pour rendre hommage à la mémoire du jeune homme. 

Alors que des rassemblements à Nantes, Lille ou encore Rouen ont été organisés cette semaine, c'est au tour des habitants de Nice et de Bordeaux de rendre hommage à Quentin ce vendredi 20 février. 

Ainsi, les Niçois sont appelés à se retrouver à 19h sur la place Garibaldi, tandis que les Bordelais se rassembleront sur la place Gambetta à partir de 20h. 

A Nantes, 200 personnes se sont réunies ce mercredi 18 février. 

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Un autre rassemblement doit être organisé à Lyon ce samedi 21 février. Celui-ci doit encore être autorisé, et s'il vient à l'être les Lyonnais se réuniront place Jean Jaurès à partir de 15h pour un hommage à la mémoire de Quentin.

mort de QuentinNiceBordeaux

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