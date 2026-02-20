Mort de Quentin : le maire écologiste de Lyon refuse qu'un portrait du militant soit accroché sur l'Hôtel de Ville

Jeudi, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a informé de son refus d'accrocher un portrait du militant nationaliste Quentin Deranque, tué dans la Cité des Gones, sur l'Hôtel de Ville. «Mettre le portrait de quelqu'un qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon ne me semble pas approprié», a-t-il indiqué jeudi soir.

Une prise de position. Jeudi, Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a fait part de son refus d'accrocher sur l'Hôtel de Ville de Lyon un portrait du défunt militant nationaliste Quentin Deranque.

Cette demande, jugée «indécente» par le maire sortant, a été faite par l'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas. «Par ce symbole, Lyon n’honorera pas seulement la mémoire d’un de ses fils : elle marquera son refus implacable de la violence et de la haine», avait écrit Jean-Michel Aulas dans une tribune publiée sur le site d'Actu Lyon.

«On est dans la capitale de la Résistance», a répondu l'écologiste Grégory Doucet sur BFMTV, jeudi soir. «Mettre le portrait de quelqu'un qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon ne me semble pas approprié», a-t-il précisé, avant d'ajouter : «On est aussi dans un moment de deuil pour la famille, pour les amis, un deuil qui me semble nécessaire de respecter».

Selon un sondage Cluster17/Politico, publié en février, Jean-Michel Aulas est crédité de 42 % des intentions de vote au premier tour contre 31 % pour Grégory Doucet.