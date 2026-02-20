Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

L'institut national de météorologie a placé 3 départements en vigilance jaune pour vagues-submersion, ce vendredi 20 février, notamment touchés par la tempête Pedro.

Une mer houleuse annoncée au large de certains départements français. Le passage dans le Sud-Ouest de la France de la tempête Pedro devrait se faire ressentir également au large du territoire hexagonal. Dans 3 départements, d'importantes vagues sont attendues ce vendredi 20 février.

Plus précisément, les départements concernés par cette alerte jaune sont : la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques.

©Météo France

Selon les météorologues, l'intensité de celles-ci sera à son paroxysme dans la nuit de jeudi 19 à vendredi 20 février, jusqu'au début de matinée, le lendemain. Les vagues ne devraient alors plus représenter le moindre danger à partir de 9h.

Dans ces mêmes départements, Météo-France a également alerté quant à certains autres phénomènes météorologiques nécessitant l'attention des riverains, ce vendredi.

En plus de ce département, trois autres font l'objet de cette alerte maximale : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime.