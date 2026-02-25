Permis d'entrer au Royaume-Uni obligatoire : comment obtenir l'ETA ?

Depuis le 2 avril 2025, le Royaume-Uni imposait avec une certaine tolérance l’obtention d’une Autorisation Électronique de Voyage (ETA) aux ressortissants étrangers. Depuis ce mercredi 25 février, l’embarquement à l’aéroport peut désormais être refusé sans ce document. Comment l’obtenir ?

Même quand il était membre de l’Union européenne, le Royaume-Uni ne faisait pas partie de l’espace Schengen, et effectuait des contrôles à ses frontières. Ceux-ci se sont accentués depuis le Brexit, avec la création de cette ETA, similaire à l’Esta valable pour les Etats-Unis, et désormais indispensable pour se rendre outre-Manche.

Pour obtenir le précieux sésame, il faut faire une demande sur le site officiel, mais il est recommandé est de s’inscrire via l’application pour téléphone «UK ETA», disponible sur Google Play et sur l'App Store. Sur celle-ci, il faut prendre en photo son passeport, puis son propre visage, et payer avec un des différents moyens mis à disposition (carte bancaire, Google Pay, Apple Pay). Le processus prend une dizaine de minutes.

Tous les voyageurs doivent obtenir une ETA, y compris les mineurs et les bébés. Elle coûte 16 livres sterling et est valable pendant deux ans pour plusieurs séjours, ceux-ci devant avoir une durée maximale de 6 mois. Si besoin, il est possible de faire une demande à la place d'un proche.

Une fois le processus réalisé, l’organisme chargé des visas et de l’immigration au Royaume-Uni (UKVI) s’engage à fournir une réponse dans les trois jours qui suivent. Quand le mail de confirmation est reçu, il est possible de lier l’ETA à son passeport, et ce dernier document pourra être présenté seul au moment des contrôles.

Toutefois, il est à noter que le document n’est pas nécessaire dans certains cas de figure. Les résidents permanents et temporaires, les citoyens avec la double nationalité et les détenteurs d’un visa n’en ont pas besoin. Cela concerne aussi les franco-irlandais ou les voyageurs venus d’Irlande. Ce pays contrôlant déjà ses frontières, ils n'ont besoin que de leur passeport.

Pour les autres, il convient de remplir le formulaire et 16 livres sterling (environ 18 euros) pour être fin prêt à traverser la Manche.