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Drone à proximité du porte-avions Charles de Gaulle : «une provocation ridicule», s'il était russe, réagit Paris

Le porte-avions Charles de Gaulle a été ciblé par un drone, dont la provenance n'est pas encore établie. [BERTRAND LANGLOIS/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le ministre français des Affaires étrangères a estimé vendredi que si le drone neutralisé par l'armée suédoise non loin du porte-avions français Charles de Gaulle, en escale à Malmö, était russe, il s'agirait d'une «provocation ridicule».

Pour le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l’hypothèse d’un drone russe derrière l’appareil neutralisé par l’armée suédoise près du porte-avions Charles de Gaulle, actuellement en escale à Malmö, relèverait d’une «provocation ridicule».  

L'appareil en question a été repéré et brouillé mercredi par un bateau de la marine suédoise en patrouille, à environ 13 kilomètres du Charles de Gaulle dans le détroit d'Öresund, près de la ville de Malmö (sud) où le navire amiral français est arrivé pour une escale avant de participer à plusieurs exercices de l'Otan

«Si effectivement, comme le suggère le ministre (suédois) de la Défense, cet incident avait une origine russe, la seule conclusion que je pourrais en tirer, c'est qu'il s'agit d'une provocation ridicule», a déclaré Jean-Noël Barrot au cours d'une conférence de presse à bord du porte-avions.

Une enquête ouverte après une fuite de carburants

Par ailleurs, une fuite de carburants, dont l'origine est pour l'heure inconnue a été détectée dans le port de Malmö, près du Charles de Gaulle, selon les gardes-côtes suédois.

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 «Nous pouvons confirmer qu'un déversement de carburants s'est produite dans le port de Malmö, où est amarré le porte-avions français Charles de Gaulle. Deux pétroliers sont également amarrés dans ce port», ont-ils précisé, sans donner de détails sur les deux autres navires. 

Les garde-côtes ont ouvert une enquête préliminaire pour infraction environnementale.

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