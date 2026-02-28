Municipales 2026 : Perpignan accueille ce week-end le meeting de Jordan Bardella et celui de Jean-Luc Mélenchon

La ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales) va être au cœur des rassemblements électoraux en amont des municipales ce week-end puisque Jordan Bardella (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) s’y rendront pour soutenir leurs candidats respectifs.

Un week-end très politique. A tout juste quinze jours du premier tour des municipales, la campagne électorale s’intensifie tout comme le nombre des meetings. Ce week-end, la ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales) va accueillir tour à tour Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon qui viendront soutenir leur candidat respectif.

C’est le président du Rassemblement national qui va ouvrir le bal en venant soutenir le maire sortant de Perpignan, Louis Aliot, lors d’un meeting ce samedi 28 février au Parc des Expositions de la ville.

Selon les informations transmises à CNEWS, Jordan Bardella doit y prendre la parole aux alentours de 17h. De son côté, Marine Le Pen sera dans le Var pour soutenir les différents candidats du parti et notamment la députée Laure Lavalette, qui est donnée favorite à Toulon.

Le meeting insoumis prévu dimanche

Du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon viendra soutenir le candidat Mickaël Idrac le dimanche 1er mars. L’événement doit se tenir dès 14h au Palais des congrès de Perpignan.

Le discours du leader insoumis, qui au cœur d’une polémique après des propos antisémites par toute la classe politique lors d’un meeting à Lyon jeudi soir, sera particulièrement scruté.

De son côté, Mathilde Panot ira ce lundi 2 mars soutenir la liste insoumise de Strasbourg conduite par Florian Kobryn.

A Perpignan, Louis Aliot est pour le moment donné favori dans les sondages face à la gauche qui est divisée puisque trois listes s’affrontent. En effet, le candidat du RN, jouit d’une très bonne réputation dans la ville des Pyrénées-Orientales où il a été élu avec 53% des voix au second tour en 2020.