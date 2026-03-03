Affaire Elisa Pilarski, tuée par des morsures de chien dans l’Aisne : son compagnon Christophe Ellul jugé ce mardi

Six ans après la mort d’Elisa Pilarski, tuée par des morsures de chien dans l’Aisne alors qu’elle était enceinte, son compagnon Christophe Ellul est jugé ce mardi à Soissons pour homicide involontaire aggravé.

L'affaire avait défrayé la chronique. Ce mardi 3 mars 2026, doit s'ouvrir devant le tribunal correctionnel de Soissons (Aisne) le procès de l’affaire Elisa Pilarski. Plus de six ans après le drame, Christophe Ellul, le compagnon de la jeune femme, comparaît pour homicide involontaire aggravé.

Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, 29 ans et enceinte de six mois, avait été retrouvée morte dans la forêt de Retz. Ce jour-là, elle promenait Curtis, l’un des chiens de son compagnon, lorsqu’elle a été violemment attaquée par ce dernier.

Quelques minutes avant le drame, elle avait appelé son compagnon, Christophe Ellul, pour lui demander de l’aide. C’est lui qui avait ensuite donné l’alerte, avant de découvrir son corps sur les lieux.

Au départ, la présence d’un équipage de chasse à courre dans le secteur avait alimenté les hypothèses. Mais l’enquête a progressivement écarté cette piste.

De nombreuses expertises, notamment génétiques, ont été réalisées. Selon les conclusions officielles, un seul chien a été impliqué : Curtis, l'american pit-bull terrier appartenant au prévenu.

l'avocat de l'accusé va plaider la relaxe

Christophe Ellul est poursuivi pour l’importation illégale du chien et pour l’avoir dressé au mordant sur leurre suspendu, une pratique interdite en France lorsqu'elle est effectuée par des particuliers.

Il lui est surtout reproché d’avoir exposé sa compagne, enceinte de six mois, à un animal considéré comme potentiellement dangereux.

Il encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende. Son avocat a annoncé qu’il plaiderait la relaxe.

Curtis, placé depuis les faits dans un chenil spécialisé, reste sous surveillance. Son sort dépendra des décisions rendues à l’issue de l’audience.