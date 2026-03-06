Municipales à Paris : l’ancien Premier ministre Lionel Jospin apporte son soutien à Emmanuel Grégoire

L’ancien Premier ministre Lionel Jospin a apporté son soutien à Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie, hors LFI, aux prochaines élections municipales à Paris.

Un ralliement de poids pour le candidat. Ce vendredi, dans un communiqué, Emmanuel Grégoire s’est félicité du soutien de Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste et candidat à la présidentielle en 1995 et 2002.

«Je connais Emmanuel Grégoire. C’est un homme compétent, honnête, profondément dévoué à Paris et connaissant parfaitement les dossiers parisiens», a-t-il déclaré dans un communiqué. Le candidat de la gauche socialiste, écologiste et communiste obtient ainsi l’appui d’une personnalité expérimentée, ancien chef de gouvernement, plusieurs fois ministre, député, député européen, mais aussi Conseiller de Paris entre 1977 et 1986.

Celui-ci a salué la candidature d’Emmanuel Grégoire, mettant en avant «ses propositions ambitieuses, notamment sur un urbanisme protecteur de la santé et de la qualité de vie de toutes les habitantes et tous les habitants».

Selon un baromètre Opinionway pour CNEWS diffusé le 17 février dernier, Emmanuel Grégoire serait crédité de 30% d’intentions de vote au premier tour, devant Rachida Dati (24%), Pierre-Yves Bournazel (14%), Sophia Chikirou, avec qui il refuse toute alliance au second tour (12%), et Sarah Knafo (11%). L'équation devient cependant plus complexe au second tour, en fonction du retrait, ou non, de certains candidats.

Un retour discret

Retiré de la vie politique, Lionel Jospin avait déjà apporté son soutien à des candidats socialistes parisiens. En effet, en 2024, lors des élections législatives anticipées, l’ancien Premier ministre était apparu au côté de Céline Hervieu, depuis élue députée dans la 11e circonscription et candidate dans le 6e arrondissement de la capitale.

Lionel Jospin n’est pas le seul ancien Premier ministre à s’impliquer dans cette campagne parisienne. Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Raffarin a apporté son soutien à Rachida Dati, candidate des Républicains et MoDem, tournant le dos à Pierre-Yves Bournazel, pourtant représentant de son parti Horizons.