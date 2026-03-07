1 centime le litre d’essence : une station-service Carrefour prise d’assaut après une incroyable erreur de prix

Une station du groupe Carrefour dans l'Essonne a affiché par erreur le litre d'essence à seulement 0,01 euro, ce jeudi 5 mars au soir. Rapidement relayée sur les réseaux sociaux, l'information a attiré de nombreux automobilistes.

Un prix aussi bas n'a évidemment pas échappé aux automobilistes. Le jeudi 5 mars dans la soirée, la station-service du Carrefour Market de Breuillet, dans le département de l'Essonne, a affiché par erreur un tarif pour le moins surprenant : un centime d'euro le litre d'essence.

La scène, filmée par un témoin, montre une véritable ruée vers les pompes. Des voitures font la queue tandis que plusieurs conducteurs sortent des jerricans de leurs coffres pour faire le plein. La vidéo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, notamment via le compte «Cpasdeslol», avant d'être vérifiée par Le Figaro.

🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d’essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d’automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l’erreur. pic.twitter.com/THKpa06qhB — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026

Dans un contexte de hausse des prix du carburant liée aux tensions internationales, l'occasion était trop belle pour de nombreux automobilistes, qui se sont empressés de profiter de cette erreur avant qu'elle ne soit corrigée.

Une simple faute de frappe à l'origine

Selon Le Figaro, cette situation insolite serait due à une simple erreur humaine. Dans les stations essence du groupe Carrefour, les prix du carburant sont saisis manuellement chaque jour par les équipes du magasin. Une faute de frappe aurait ainsi affiché le prix de 0,01 euro au lieu du tarif réel.

L'erreur a finalement été corrigée dans la soirée mais pour les automobilistes ayant réussi à faire le plein, la bonne affaire ne pourrait pas durer. En effet, légalement Carrefour est en droit de demander un complément de prix à ceux qui ont bénéficié de ce tarif réduit puisqu'il s'agit d'une erreur manifeste.

Cette scène insolite intervient alors que les prix du carburant continuent de grimper. Le SP95-E10, l'essence la plus consommée en France, avoisine désormais les 1,82 euros le litre en moyenne, une hausse alimentée par les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient.