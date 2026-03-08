Pollution aux particules : à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ?

La qualité de l'air s'est fortement dégradée en France ces derniers jours, et le phénomène devrait se poursuivre. En cause, les particules PM10 et la poussière venue du Sahara.

Une semaine compliquée attend les habitants de plusieurs régions. Depuis ce week-end, la qualité de l'air est en effet fortement dégradée, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le territoire fait face à un épisode de pollution «persistant» aux particules. Comme l'indique Prev’air, la plate-forme nationale de prévision de la qualité de l’air, ce dimanche 8 mars, «des concentrations élevées de particules (PM10) sont prévues aujourd’hui sur la moitié nord et la moitié est de la France. Des dépassements du seuil d’information et de recommandations de 50 µg/m3 pourraient survenir en Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire et Grand Est.»

Également, «des risques de dépassements localisés sont toujours présents sur Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté». Et le service de préciser : «Une diminution progressive des concentrations de PM10 sur le nord de la Métropole devrait intervenir dès demain (ce lundi) mais la qualité de l’air devrait rester encore préoccupante quelques jours.»

Des restrictions de circulation annoncées

À cela, vient s'ajouter la présence de poussières du Sahara sur l'Hexagone. Il faudra attendre mardi ou mercredi selon les régions pour que cet épisode s'évacue et que la qualité de l'air s'améliore. En attendant, plusieurs régions ont mis en place certaines restrictions pour limiter la pollution. La préfecture de police de Paris a par exemple appelé à limiter les déplacements en voiture et, en cas de nécessité, de pratiquer le covoiturage.

En Île-de-France et dans les Hauts-de-France (Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise et la Somme), jusqu'à minuit, ce dimanche 8 mars, la vitesse maximale autorisée est abaissée sous les 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 ; sous les 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 ; en dessous des 70 km/h sur celles normalement limitées à 90, ainsi que sur les nationales et départementales limitées à 80 ou à 90.

D'autres interdictions mises en place

En Île-de-France, il est par ailleurs interdit d'utiliser du bois de chauffage individuel. Dans les Hauts-de-France, l'arrêté préfectoral prévoit également l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts, et pour le secteur agricole, l'interdiction de la pratique de l'écobuage (brûlage pour entretenir des sols) et le brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles.

Sur son site internet, Airparif, qui surveille la qualité de l'air en Île-de-France, souligne que les différentes politiques mises en œuvre «ont déjà permis de réduire de près de moitié les niveaux de particules fines et d'oxydes d'azote en Île-de-France au cours des 20 dernières années».