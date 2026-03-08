Pollution : quelles sont les mesures de restriction de circulation prises ce dimanche en Île-de-France ?

Face à un épisode de pollution aux particules fines, les autorités ont annoncé plusieurs mesures de restriction de la circulation ce dimanche en Île-de-France. Le préfet de police de Paris, Patrick Faure, appelle notamment les automobilistes à limiter leurs déplacements et à réduire leur vitesse sur les grands axes.

La qualité de l'air se dégrade en Île-de-France. Dans un communiqué publié samedi, la préfecture de police de Paris a annoncé un abaissement des limitations de vitesse sur les grands axes franciliens.

Entre 5h30 et minuit ce dimanche, les automobilistes doivent adapter leur conduite. Sur les portions d'autoroutes habituellement limitées à 130 km/h, la vitesse maximale autorisée est abaissée à 110 km/h. Sur celles limitées à 110 km/h, elle est passée à 90 km/h. Enfin, sur les routes normalement limitées à 90 km/h, la vitesse a été réduite à 70 km/h. Cette règle s'applique également aux routes nationales et départementales limitées à 80 ou 90 km/h.

Les autorités recommandent par ailleurs de limiter les déplacements en voiture et d'opter, lorsque cela est possible, pour des solutions comme le covoiturage ou les transports en commun.

Un épisode de pollution «persistant»

Selon l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en région parisienne, Airparif, cet épisode de pollution a débuté samedi et est «persistant». Il pourrait se prolonger en raison de conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants.

Les prévisions indiquent un dépassement du seuil d'information et de recommandation fixé à 50 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air. A noter que l'utilisation du chauffage individuel au bois est notamment interdite pendant la durée de l'épisode de pollution.

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, (les niveaux de particules fines et d'oxyde d'azote ont été réduits de près de moitié en vingt ans) la pollution de l'air reste un enjeu majeur de santé publique en Île-de-France. Selon Airparif, elle serait encore responsable d'environ 7.000 décès prématurés chaque année dans la région.