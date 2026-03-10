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Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé le département de la Haute-Corse en vigilance jaune «orages» pour la journée de mercredi 11 mars. 

Une journée électrique sur l'île de Beauté. Le département de la Haute-Corse est visé par une vigilance jaune «orages» pour la journée du mercredi 11 mars. L'alerte sera active de midi à 18 h.

©Météo France

«Le ciel se charge peu à peu en matinée. Sous ces nuages, quelques gouttes peuvent tomber par-ci par-là. En fin d'après-midi, les averses se raréfient, la couverture nuageuse se morcelle et laisse passer des éclaircies», note Météo-France.

Également, l'institut météorologique a placé les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance jaune «pluie-inondation».

 

vigilance météoorages

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