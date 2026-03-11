Prix du carburant, menace terroriste liée à l'Iran, municipales 2026... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Sarah Knafo sur CNEWS

Sarah Knafo était l’invitée de la Grande interview ce mercredi 11 mars sur CNEWS. Prix du carburant, menace terroriste liée à l'Iran, municipales 2026… La candidate Reconquête à la mairie de Paris a balayé l'actualité. Voici ce qu'il faut retenir.

Prix du carburant

Évoquant le conflit en Iran et son impact sur les prix des carburants en France, Sarah Knafo a annoncé son intention de faire baisser le prix «pour toujours», en abaissant la fiscalité. La candidate propose de baisser la TICPE de 30%, ce qui correspond à un manque à gagner pour l’État de 12 milliards d’euros.

Sarah Knafo propose d’intégrer ces économies dans un grand plan d’urgence de 80 milliards d’euros d’économies pour financer les baisses d’impôts. «Il faut dépenser moins pour taxer moins».

Menace terroriste

Toujours concernant la guerre en Iran, Sarah Knafo a estimé que le peuple français doit «attendre» que le régime des Mollahs tombe, et que cela «aille dans le sens de la liberté du peuple iranien». Elle a par ailleurs estimé que cette situation augmente la menace terroriste. Pour y faire face, il faut, selon la candidate, «renforcer la surveillance des sites sensibles» et «surveiller tous les fichés S en lien avec l’Iran».

Municipales 2026

Sarah Knafo a rappelé ses espoirs d’être au second tour des élections municipales à Paris, le 22 mars prochain. «Je veux être première, je suis la seule candidate en dynamique, avec +4 points dans les derniers sondages. Mes adversaires stagnent ou sont en baisse». La candidate estime avoir «une chance historique» de remettre la capitale à droite après «vingt-cinq ans de déclin socialiste». «Quand on additionne les scores, la droite est majoritaire, les Parisiens veulent l’alternance».

Union des droites

Pour obtenir la capitale, la candidate souhaite une union des droites au second tour, notamment avec Rachida Dati. «Si je suis première ou si je suis deuxième, je proposerai un accord, une fusion, sur un programme. Je représente aujourd’hui beaucoup d’électeurs, elle aussi. Un sondage montre que si on s’allie on devient imbattable», a-t-elle annoncé. Si Sarah Knafo admet de pas avoir «de contact privé» avec l’ex-ministre, elle prône un «vote utile», qui sera la «seule chance de battre la gauche».

Elle a aussi annoncé qu’elle «se maintiendra» au second tour si Rachida Dati refuse l’alliance proposée. «Les Parisiens choisiront», a-t-elle martelé.

Économies budgétaires

La candidate Reconquête propose de faire de nombreuses économies à Paris. Pour ce faire, Sarah Knafo compte notamment diviser par deux le nombre de fonctionnaires dans la capitale, ou encore privatiser la propreté de Paris. «Il faut faire mieux et moins cher, notamment quand certaines missions sont mieux réalisées par le privé». La candidate promet néanmoins une «clause de reprise» pour les employés municipaux dédiés. Sarah Knafo entend économiser 10 milliards d’euros en dix ans.

Baisse d’impôts

Sarah Knafo se revendique comme «la seule candidate qui propose des baisses d’impôts». «Les autres, à droite, disent qu’ils n’augmenteront pas les impôts, moi je dis baisse d’impôts. Je veux notamment diviser par deux la taxe foncière mais aussi toutes les taxes pour les locataires, comme celles sur le balayage ou l’enlèvement des poubelles». «Je suis la candidate du pouvoir d’achat des Parisiens», estime-t-elle.

Logements sociaux

Dans l’optique de réaliser des économies, la candidate souhaite effectuer un moratoire sur la construction des logements sociaux. «Plus aucune construction». Mais aussi vendre 10% du parc existant à leurs occupants. Pour cela, elle entend «exonérer de frais de notaire» les familles, pour qu’elles puissent pour accéder à la propriété. La candidate chiffre ces économies à 8 milliards d’euros.

Fin des subventions

Sarah Knafo souhaite couper un grand nombre de subventions associatives, notamment celles qui sont «loin de Paris», pour mettre fin à la «cour des miracles budgétaires» et pour «rendre leur argent aux gens».

Voies sur berges

Sarah Knafo souhaite «revenir sur ce qui a été fait» et notamment sur la fermeture des voies sur berges. «Je construirai une promenade au-dessus pour tous ceux qui le souhaitent». Elle a annoncé vouloir soumettre ce projet «au référendum», comme «tous ses grands projets». «Je veux gouverner Paris comme la Suisse», a-t-elle illustré.