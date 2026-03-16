Municipales 2026 : Charlotte Perefarres, élue maire de Saint-Béat-Lez à... 21 ans

Dans le sud de la Haute-Garonne, plus précisément à Saint-Béat-Lez, un village de moins de 400 habitants, Charlotte Perefarres s'est distinguée par sa jeunesse. À seulement 21 ans, la dynamique étudiante a été élue maire dès le premier tour.

Fusion des anciens villages de Lez et Saint-Béat il y a quelques années, la commune de Saint-Béat-Lez, dans le sud de la Haute-Garonne, en région Occitanie, a fait parler d'elle ce dimanche 15 mars.

Si deux listes s'affrontaient pour le premier tour des élections municipales, Charlotte Perefarres, qui conduit la liste «Mieux vivre à Saint-Béat-Lez», est devenue maire... à seulement 21 ans, avec 85% des voix, soit 207 votes.

Son seul et unique adversaire, Gérard Roux et sa liste «Héritage & Avenir - Saint-Béat-Lez en commun» ne sont parvenus à faire mieux que 14% (soit 34 voix), malgré la présence dans son équipe d'Anna Changeux, maire démissionnaire le 1er novembre pour des raisons professionnelles.

une expérience de conseillère municipale

Le 30 janvier, Charlotte Perefarres annonçait sa candidature aux élections municipales ainsi que son équipe. Mais à seulement 21 ans, la jeune femme qui se décrit comme «solaire», avait quelques arguments à faire valoir.

Conseillère municipale durant trois ans et très attachée à la commune où elle a grandi, elle a su convaincre les près de 400 habitants de Saint-Béat-Lez.

Son programme est axé autour de trois principaux axes : l'amélioration du cadre de vie, le développement économique et le renforcement de la vie sociale.

Mais au-delà de ses idées, c'est son âge qui est remarqué. «L'avenir c'est la jeunesse. Il faut redonner de l'ambition citoyenne aux jeunes. Les habitants me l'ont dit : "On a envie d'une jeune, dynamique"», a d'abord expliqué la plus jeune maire de Haute-Garonne dans une vidéo portrait réalisée par nos confrères de La Dépêche, avant de conclure : «Beaucoup diront que c'est trop jeune, je l'ai entendu, mais au contraire c'est une force».

Cette force, Charlotte Perefarres va en avoir besoin puisqu'en parallèle de son mandat de maire, elle est actuellement en master de droit des collectivités territoriales, après avoir été diplômée d'une double licence en droit et gestion.