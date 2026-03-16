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Municipales 2026 : quelles sont les prochaines étapes après le premier tour du scrutin ?

Les listes qui ont obtenu plus de 10% des voix au premier tour ont jusqu'au 20 mars pour se réinscrire pour le second tour. [Elise HOUBEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le premier tour désormais passé, les candidats encore en lice doivent se réinscrire pour le second tour des élections municipales. En parallèle, les premiers conseils municipaux se tiennent dans les communes qui ont élu leur édile le 15 mars. 

Au lendemain du premier tour des élections municipales, les candidats encore en lice entament une nouvelle étape de leur campagne. En effet, toutes les personnalités ayant obtenu plus de 10% des voix et décidant de se maintenir ont jusqu’à ce mardi 17 mars à 18h pour déposer leur candidature. 

Un temps qui permet à certaines listes de se rejoindre afin de, potentiellement, réaliser un meilleur score le 22 mars prochain. 

20 mars : les premiers conseils municipaux 

Dans les communes ayant élu leur maire dès le premier tour, des conseils municipaux peuvent se tenir dès le 20 mars, avant le second tour du scrutin dans les villes restantes.

 Vendredi 20 mars à minuit : fin de la campagne électorale 

Dans la nuit de vendredi à samedi, la campagne électorale prend fin. Il est ainsi interdit de diffuser des tracts, bulletins et autres documents électoraux. 

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Dimanche 22 mars : second tour des municipales 

Le second tour des élections municipales a lieu le 22 mars dans les communes où le maire n’a pas été élu au premier tour.

Vendredi 27 mars : les Conseil municipaux des villes du second tour 

Pour les villes ayant élu leur maire au second tour des élections, les conseils municipaux peuvent se tenir, au plus tôt, le vendredi 27 mars, au plus tard le 29 mars. Au-delà de l’édile, ses adjoints sont également élus. 

Vendredi 17 avril : l’installation du conseil communautaire 

Le vendredi de la quatrième semaine suivant l’installation des conseils municipaux, le premier conseil communautaire, organe politique qui gère l’intercommunalité, doit se tenir.

PolitiqueMunicipales 2026

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