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«Les socialistes ne sont pas chers à acheter pour le second tour» : quand Jean-Luc Mélenchon fustigeait le PS en vue d'alliances électorales

Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le
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A l’heure où les alliances entre le Parti socialiste et la France insoumise pour le second tour des municipales se multiplient dans certaines grandes villes, les propos de Jean-Luc Mélenchon au début du mois de mars lors d’un meeting à Bondy font aujourd’hui mauvais genre.

Des propos durs et offensants à l’encontre des socialistes. S’ils sont alliés dans plusieurs villes comme Lyon, Toulouse ou encore Brest, la relation entre le PS et LFI n’est pas des plus simples, en attestent les propos du leader insoumis lors d’un rassemblement de campagne à Bondy (Seine-Saint-Denis).

«Les socialistes sont des gros combinards», avait alors lancé Jean-Luc Mélenchon, raillant les propos du chef de file des socialistes Olivier Faure, qui indiquait que son parti ne formerait pas d’alliance nationale avec LFI pour le second tour des municipales.

«Ils ne vont pas nous coûter trop cher à acheter pour le second tour. Quand ils disent pas d’accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement !», avait ironisé le troisième homme de la présidentielle de 2022.

Sur le même sujet L'édito de Pascal Praud : «La soupe mélenchoniste est servie, et le PS va à la gamelle» Lire

«Ils sont tous là à se dire "aïe, aïe, aïe, pourvu qu’on y arrive face à la droite sans les insoumis"», avait ajouté Jean-Luc Mélenchon sous les rires des personnes présentes à ce rassemblement.

PolitiqueMunicipales 2026Jean-Luc MélenchonParti socialisteLFI

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