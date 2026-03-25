Orages : voici les 39 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 39 départements en vigilance jaune orage ce mercredi 25 mars. Une brusque dégradation de la météo est prévue.

C'en est déjà fini du soleil printanier, ce mercredi 25 mars. Météo-France a placé pas moins de 39 départements en vigilance jaune orages. Tout le quart nord-est du pays est concerné.

L'alerte vise plus précisément l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Jura, le Loiret, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre et le Nord.

Mais aussi l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.

© Météo-France

D'après Météo-France, les pluies seront généralisées et se transformeront même en neige «en atteignant les massifs de l'est mais également les Pyrénées». Entre la Normandie et le Grand-Est, les averses localement orageuses pourront se mêler aux giboulées ou au grésil.

Le vent d'ouest à nord-ouest sera «sensible sur tout le pays», avec d'abord des rafales jusqu'à 50 à localement 70 km/h en début de matinée, puis se renforçant jusqu'à 70 à 90 km/h sur une bonne moitié nord du pays.

Il faut également s'attendre à un coup de frais au niveau des températures puisque les maximales, «en nette baisse», ne dépasseront plus 8 à 13 °C sur la moitié nord et le Massif central. Elles seront comprises entre 12 et 17 °C dans le Sud-Ouest avant la pluie, 16 et 21 °C au niveau du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes.