Canicule : climatiseurs, sorbetières, maillots de bain... Ces ventes qui explosent à cause de la chaleur

A chaque période de l’année, les habitudes de consommation de la population s’adaptent. Mais cette année, la vague de chaleur précoce a engendré des chiffres de vente inhabituels pour certains produits.

Les consommateurs s'adaptent. Alors que les températures affichent des niveaux records en France dans plus de 30 villes, les données de l’entreprise Stockly, start-up parisienne analysant les inventaires des e-commerçants, révèlent un phénomène surprenant : la chaleur a modifié en quelques jours les comportements d’achat dans plusieurs secteurs.

Les Français qui n’ont pas anticipé les fortes températures se sont ainsi rués sur l’électroménager pour se rafraîchir. Par rapport à mai 2025, les ventes de ventilateurs ont augmenté de 196%. Du côté des climatiseurs, la progression est de +61%, avec certains modèles qui sont déjà en rupture partielle. Une hausse des besoins domestiques qui peut aussi s’expliquer par celle du télétravail.

Toujours à la maison, la demande des piscines de jardin affiche une hausse de 144% comparé à la même période l’an dernier, confirmant une anticipation des usages estivaux. Pour les accompagner, il faut un maillot de bain, dont les chiffres de Stockly révèlent un bond des ventes de 42%.

Autre solution pour se rafraîchir tout en se faisant plaisir, manger une bonne glace. Mais plutôt que d’en acheter en supermarché, les Français préfèrent de plus en plus les faire eux-mêmes. Les ventes de machines comme les sorbetières ont plus que triplé en mai 2026 comparé à mai 2025, avec +247% d’achats sur le mois.

Des chiffres qui révèlent à quel point les températures du mois de mai sont anormalement élevées, et très différentes des années précédentes. Ces épisodes de chaleur précoces pourraient être appelés à se répéter dans le futur, sous l'effet du dérèglement climatique.