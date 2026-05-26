La vague actuelle de chaleur, qui tourne à la canicule, n'est pas une "urgence" sanitaire, a déclaré mardi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, appelant néanmoins les Français, notamment les sportifs, à se "méfier" et à suivre les messages de prévention.

"On n'est pas dans l'urgence", a déclaré Mme Rist, lors d'une visite du centre de crises de son ministère. "Les vagues de chaleur, on les connaît, (...) ce n'est pas nouveau." "Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de tensions particulières qui nous sont remontées (notamment aux urgences ou au Samu, NDLR), même s'il peut y avoir un peu plus d'appels, parce que les gens ne se sentent pas forcément bien quand il fait très chaud", a-t-elle poursuivi.