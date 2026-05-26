La vague actuelle de chaleur, qui tourne à la canicule, n'est pas une "urgence" sanitaire, a déclaré mardi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, appelant néanmoins les Français, notamment les sportifs, à se "méfier" et à suivre les messages de prévention.
"On n'est pas dans l'urgence", a déclaré Mme Rist, lors d'une visite du centre de crises de son ministère. "Les vagues de chaleur, on les connaît, (...) ce n'est pas nouveau." "Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de tensions particulières qui nous sont remontées (notamment aux urgences ou au Samu, NDLR), même s'il peut y avoir un peu plus d'appels, parce que les gens ne se sentent pas forcément bien quand il fait très chaud", a-t-elle poursuivi.
Lors d’une conférence de presse, la députée écologiste de Paris Léa Balage El Mariky a analysé cet épisode de canicule comme une «conséquence du dérèglement climatique».
«Ces épisodes vont se poursuivre, ils seront plus longs et arriveront plus tôt», a-t-elle déclaré. L’élue a regretté le manque d’écoute du gouvernement et de l’absence de réponse de l’exécutif à «s’adapter» à la situation actuelle
Lors d’une conférence de presse, la présidente des députés LFI Mathilde Panot a dénoncé «l’inaction» du gouvernement face à ce dôme de chaleur.
«Cette canicule nous rappelle la lutte vitale contre le réchauffement climatique», a-t-elle déclaré.
Face aux fortes chaleurs précoces que connaît la France, aucune fermeture d'école n'est prévue à ce stade mais des mesures de «bon sens» sont rappelées aux responsables d'établissements, a indiqué mardi le ministre de l'Education nationale.
«Pour l’instant, ce n’est pas prévu» de fermer temporairement certaines écoles moins adaptées aux fortes températures, «mais c’est tout à fait possible», a souligné Edouard Geffray sur franceinfotv.
Le ministre n'envisage pas non plus, à ce stade, un report des épreuves du bac professionnel prévues ce jeudi : «Ce n’est pas prévu à ce jour. Cela a déjà pu arriver dans le passé, pour l'instant ce n’est pas prévu», a-t-il ajouté. Idem pour le baccalauréat général, dont les premières épreuves de Terminale ont lieu le 15 juin, «pas de report à l'ordre du jour».
La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a évoqué mardi «sept décès» dont «au moins cinq noyades» liés à l'épisode de fortes chaleurs qui traverse la France ces derniers jours.
«Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y aurait sept décès liés directement ou indirectement à la chaleur», a déclaré Maud Bregeon sur TF1, rappelant que «tout ça méritera d'être précisé à la fin de l'épisode que l'on connaît aujourd'hui».
Le cabinet de la porte-parole a précisé à l'AFP que deux personnes s'étaient noyées en Gironde, une dans la Marne, une en Seine-et-Marne et une dans le Maine-et-Loire. Deux autres personnes sont mortes lors d'une pratique sportive à Paris et dans la métropole de Lyon.
Deux TGV Paris-Nice ont été immobilisés plusieurs heures lundi après-midi au nord de Lyon après un «défaut d'alimentation électrique» qui a occasionné des retards pour tous les autres TGV de la ligne dans la soirée, a indiqué la SNCF lundi soir.
En ce jour de très fortes chaleurs, «des centaines de voyageurs» des deux trains immobilisés à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre par une rupture de caténaire ont pu descendre sur la voie en sécurité pour s'aérer, une fois que les autres trains censés emprunter la même ligne ont pu être détournés sur d'autres itinéraires, a indiqué SNCF Réseau.
Sans électricité, les deux trains n'étaient plus climatisés, a précisé SNCF Voyageurs. L'incident a eu lieu à 16H00 à Montanay, au nord de Lyon, a indiqué SNCF Voyageurs en précisant que les équipes avaient reçu le soutien de la protection civile pour aider les passagers bloqués sur les voies. A 21H50, un des deux TGV était reparti et le deuxième était sur le point de repartir, a ajouté SNCF Voyageurs.
La journée de ce lundi 25 mai a établi un record de chaleur en France, pour un mois de mai, a annoncé le météorologue Météo-France.