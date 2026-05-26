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Canicule : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 8 départements en vigilance orange canicule pour la journée du mercredi 27 mai.

La vague de chaleur inédite se poursuit. Huit départements de l’ouest de la France ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour ce mercredi 27 mai.

©Météo-France

Sont concernés : le Finistère, Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan et la Vendée.

«Le soleil est omniprésent du matin au soir dans une atmosphère très chaude pour cette époque de l'année sur une bonne partie du pays. Comme ces derniers jours l'après-midi, quelques nuages bourgeonnent sur les reliefs du sud, occasionnant quelques averses localisées», note l'Institut météorologique. Le thermomètre atteindra notamment les 37 °C à Bordeaux et Nantes ou encore 34 °C à Toulouse et Paris. 

Sur le même sujet Météo : à partir de quand peut-on parler de canicule ? Lire

Hormis les huit départements en vigilance orange, 20 autres sont concernés mercredi par une alerte jaune canicule, dans la moitié ouest du pays, Paris, le Rhône et l’Isère.

vigilance météoCanicule

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