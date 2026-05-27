Canicule : 13 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Pour ce jeudi 28 mai, Météo-France a placé en vigilance orange 13 départements de l’ouest de l’Hexagone pour un risque de canicule.

Alors que la hausse des températures doit se poursuivre, au minimum, jusqu’à la fin de la semaine, Météo-France a placé en vigilance orange 13 départements pour un risque de «canicule» pour la journée du jeudi 28 mai.

Cette alerte concerne notamment la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, les Deux-Sèvres ainsi que la Vendée.

©Météo-France

«L'épisode de fortes chaleurs se maintient ces mercredi et jeudi de la Bretagne aux Pays-de-Loire et s'étend aujourd'hui vers le Poitou-Charentes et la Gironde», a écrit l’institut national de météorologie.

Jusqu'à 35 °C attendus

«Sur les départements limitrophes et sur le sud du pays, les températures sont également inhabituellement chaudes pour la période mais dans une mesure moindre. Les températures deviennent toutefois très élevées sur le Languedoc-Roussillon à compter de jeudi», a-t-il ajouté.

D’après les prévisions de Météo-France, les températures pourraient atteindre 35 °C dans les départements placés en vigilance orange, comme à Rennes, à Nantes, à Tours, et à Alençon. Le mercure pourrait même enregistrer 37 °C à Bordeaux, en Gironde.

Ailleurs, 29 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour le même motif.