Météo-France a placé 13 départements en vigilance orange ce mercredi.
La vague de chaleur se poursuit https://t.co/X75OAYOnZ1pic.twitter.com/qSouzZXfKH
— CNEWS (@CNEWS) May 27, 2026
La préfecture réitère que les baignades dans les cours d'eau parisiens sont interdites
🚫 La baignade dans le canal Saint-Martin et l’ensemble des cours d’eau de Paris intramuros est strictement interdite hors zones aménagées.
⚠️ Se baigner ou sauter depuis les ponts peut entraîner de graves accidents : noyade, blessures, présence de courants dangereux. pic.twitter.com/hhsmNVcQQ2
— Préfecture de Police (@prefpolice) May 26, 2026
Alors que pas moins de 37 °C sont attendus à Bordeaux, la préfecture appelle les habitants du départements à la vigilance.
Les bons réflexes en cas de vagues de chaleur :
💧 Boire régulièrement
🏠 Rester au frais
🪟 Fermer volets et fenêtres le jour et aérer la nuit
👵 Prendre des nouvelles des personnes fragiles
En cas de malaise 📲 appelez le 15.
Plus d’informations sur… pic.twitter.com/COUQSRNyse
— Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) May 26, 2026
Après deux journées record, ce mercredi 27 mai promet d'être très chaud dans l'Hexagone et sur l'île de Beauté.
Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange : consulter la liste.
Il devrait notamment faire 37 °C à Bordeaux, 34 °C à Chalon-sur-Saône ou encore 34 °C à Paris.