Alors que pas moins de 37 °C sont attendus à Bordeaux, la préfecture appelle les habitants du départements à la vigilance.

Les bons réflexes en cas de vagues de chaleur :



💧 Boire régulièrement

🏠 Rester au frais

🪟 Fermer volets et fenêtres le jour et aérer la nuit

👵 Prendre des nouvelles des personnes fragiles



En cas de malaise 📲 appelez le 15.



Plus d’informations sur… pic.twitter.com/COUQSRNyse

— Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) May 26, 2026