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En directCanicule : de nouvelles fortes chaleurs attendues ce mercredi, plusieurs départements particulièrement surveillés

[REUTERS/Alice Sacco]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Une nouvelle journée particulièrement chaude ce mercredi sur l'ensemble du territoire national. Météo-France a d'ailleurs placés plusieurs départements en vigilance jaune et orange. Suivez notre direct.
En vidéo
Face aux fortes chaleurs, les professionnels s'organisent
Voici les 13 départements placés en vigilance orange aujourd'hui

Météo-France a placé 13 départements en vigilance orange ce mercredi. 

Déclaration
Les baignades interdites à Paris, rappellent les autorités

La préfecture réitère que les baignades dans les cours d'eau parisiens sont interdites 

Sur les réseaux
Les bons gestes rappelés par la préfecture du département

Alors que pas moins de 37 °C sont attendus à Bordeaux, la préfecture appelle les habitants du départements à la vigilance. 

De nouvelles fortes chaleurs attendues aujourd'hui

Après deux journées record, ce mercredi 27 mai promet d'être très chaud dans l'Hexagone et sur l'île de Beauté. 

Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange : consulter la liste

Il devrait notamment faire 37 °C à Bordeaux, 34 °C à Chalon-sur-Saône ou encore 34 °C à Paris. 

CaniculechaleurMétéo

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