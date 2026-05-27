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Carburants : TotalEnergies reconduit le plafonnement des prix à la pompe jusqu’à fin juin, des opérations spéciales «pour la fête des mères et la fête des pères»

Des opérations spéciales seront organisées dans le mois. [© Christophe ARCHAMBAULT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

TotalEnergies a annoncé ce mercredi le prolongement du plafonnement de ses prix à la pompe au mois de juin. Une opération spéciale - similaire à celle des ponts de mai - sera mise en place pour la fête des mères et celle des pères. 

Un prolongement acté. Après avoir mis en place, le 12 mars dernier, un plafonnement des prix à la pompe dans ses stations essence, TotalEnergies a annoncé ce mercredi la continuité de cette mesure pour tout «le mois de juin» et «tant que la crise au Moyen-Orient durera»

Le plafonnement en vigueur depuis deux semaines après la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz, à 1,99 euro le litre pour l'essence et 2,25 euros le litre pour le diesel, est donc maintenu dans les quelque 3.300 stations que compte la compagnie sur l'ensemble du territoire. 

Des opérations spéciales pour les fêtes des mères et des pères

Dans le même temps, TotalEnergies a annoncé une mesure exceptionnelle de blocage des prix des carburants pour les week-ends de la fête des mères (30 et 31 mai) et des pères (20 et 21 juin) comme ce fut le cas lors des ponts du mois de mai. 

Les prix seront ainsi bloqués à 1,99 euro le litre pour l'essence et à 2,09 euros le litre pour le diesel pendant ces deux week-ends. 

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Avant cette mesure, les écarts de prix étaient devenus considérables entre les stations : dans certaines, le litre de gasoil pouvait atteindre 2,80, voire 2,90 euros, contre 1,99 euro pour l’essence et 2,09 euros pour le diesel dans les stations plafonnées. Une différence qui peut représenter plusieurs dizaines d’euros d’économies sur un plein.

TotalEnergiescarburant

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