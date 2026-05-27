Présidentielle 2027 : qui est Manolo Mlekuz, ce candidat âgé de 20 ans parti sillonner la France pour faire campagne ?

Manolo Mlekuz a seulement 20 ans et est en course pour la présidentielle de 2027. Le jeune homme a même créé son propre parti, «Trajectoire», et sillonne la France pour obtenir ses 500 signatures d’élus.

Si pour l’instant Emmanuel Macron détient le record du plus jeune président de la République française, il pourrait bien être détrôné par un jeune candidat de 20 ans. Manolo Mlekuz, dans son camion aménagé, traverse la France en vue d’obtenir les 500 signatures indispensables à une candidature. «Je pense pouvoir les obtenir ensuite si le projet plaît et que je réussi à être convainquant, il n'y a pas de raison que je n'atteigne pas le second tour. Et au second tour, si j'arrive à rassembler derrière moi, je peux remporter les élections», affirme-t-il confiant auprès de CNEWS.

A gauche, mais «dégoûté par la politique traditionnelle»

Manolo Mlekuz n’est pourtant pas novice dans ce milieu. «J’avais déjà un fort intérêt pour la politique», confie le jeune homme. Ancien adhérent au Parti socialiste, il a ensuite milité pour La France Insoumise. Mais depuis, il a expliqué avoir «quitté ces partis politiques», même si ses «idées demeurent à gauche», il a partagé que les méthodes du Parti Socialiste et certaines positions de LFI l'ont «dégoûté de la politique traditionnelle».

En tant qu’étudiant en histoire, l’ancien élève nous a confié avoir eu cette idée lors d’une période «difficile» qu’il traversait. «J’avais envie de faire un tour de France, de rencontrer des gens de partout et de parler politique avec eux», a justifié le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Pour mener à bien son projet, le jeune homme a donc mué, passant d'étudiant en histoire à candidat à la présidentielle. Il a donc mis ses études en pause et se concentre désormais exclusivement sur cette nouvelle aventure. Une épopée qui l'a conduit à récupérer le camion aménagé de son grand frère pour parcourir les communes de l'Hexagone, afin de présenter son programme et de récolter les signatures d’élus.

TRAJECTOIRE 2027

«Le parti s'appelle Trajectoire en référence à une chanson du rappeur Népal». Le nom de son parti politique a été inspiré de cette chanson, elle-même inspirée des œuvres d’un «penseur suisse, Nassim Haramein». Pour Manolo Mlekuz accompagné sur les routes par Gaspard Geniteau (secrétaire de son parti), «la France est en crise de régime». À l’image de la chanson du rappeur, son parti a pour objectif de construire avec l'ensemble des Français «une nouvelle manière de faire de la politique».

Le mouvement porte une mesure phare : «Mon but est de convoquer une Assemblée constituante soit une assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution» ensuite soumise à un référendum, a expliqué le jeune homme.

DÉJÀ 42 MAIRES RENCONTRéS

«Je pense obtenir les 500 signatures», a partagé le nouveau candidat. Pour le moment, son mouvement a reçu «trois signatures sûres» et entre «13 et 15 signatures estimées», c’est-à-dire avec une forte probabilité d’obtention. Manolo Mlekuz a affiché sur le site «trajectoire2027» un total de 42 maires rencontrés partout en France. Mais les kilomètres «coûtent cher», alors il a confié faire «des services en restauration pour financer le tour de France».

Même si la route reste longue pour l’Élysée, le prétendant au poste a déjà affirmé : «Si je ne suis pas élu, je ne me réengagerai plus en politique», avant d’ajouter qu’il était «probable que le parti s’arrête en 2027».