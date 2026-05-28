Canicule : voici les 17 départements placés en vigilance orange ce jeudi, Paris et la petite couronne concernés

Pour ce jeudi 28 mai, Météo-France a placé en vigilance orange 17 départements de l’ouest de l’Hexagone ainsi que Paris et sa petite couronne pour un risque de canicule.

Alors que la hausse des températures doit se poursuivre, au minimum, jusqu’à la fin de la semaine, Météo-France a placé en vigilance orange 17 départements pour un risque de «canicule» pour la journée du jeudi 28 mai.

Cette alerte concerne la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, Paris, les Deux-Sèvres, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

© Météo-France

Jusqu'à 38 °C attendus

«Avec un indicateur thermique national (température moyenne se basant sur trente stations réparties géographiquement sur le territoire) prévu autour des 25°C, ce jeudi s'annonce tout aussi costaud voire plus encore que les journées précédentes. Cela implique des températures minimales rarement en dessous des 18°C et des maximales souvent au dessus des 30/35°C, soit dix à quinze degrés au dessus des normales de saison.», a-t-il ajouté.

D’après les prévisions de Météo-France, les températures pourraient atteindre 34 à 38 °C dans les départements placés en vigilance orange, comme à Paris, à Rennes, à Nantes, à Tours, et à Alençon.

Ailleurs, 30 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour le même motif.