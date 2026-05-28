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Canicule : voici les 35 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par Hugo Lebrun
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 35 départements en vigilance jaune canicule pour la journée de ce vendredi 29 mai. 

L'épisode caniculaire continue. 35 départements de l’ouest et du nord de la France ont été placés en vigilance jaune canicule par Météo-France pour ce vendredi 29 mai.

@Météo-France

Dans le détail, les départements concernés sont : l'Aisne, l'Aube, l'Aude, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Mayenne, le Morbihan, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.

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Selon les prévisions de Météo-France, la vigilance sera effective toute la journée. Le service de météorologie a expliqué que «vendredi, l'épisode se poursuit mais les températures accusent une baisse sur l'ouest et le nord Bretagne avec une sortie de l'épisode de fortes chaleurs sur ces régions, poursuite ailleurs».

Hormis les 35 départements en vigilance jaune, 11 autres sont concernés vendredi par une alerte orange canicule.

vigilance météoCaniculechaleur

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