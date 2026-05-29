Canicule : repeindre sa toiture en blanc, l'improbable tendance qui fait des émules en France

Alors que la France est frappée par une vague de chaleur inédite, beaucoup se tourne vers le «cool roofing». Un procédé qui consiste à repeindre en blanc la toiture afin de rafraîchir le bâtiment et de faire baisser la température.

Des toits blancs contre les thermomètres rouges. En réfléchissant la lumière plutôt qu'en l'absorbant, la peinture blanche sur les toitures entend baisser la température et l'usage de la climatisation, très coûteuse. Derrière ce procédé, un nom quelque peu abscons : le «cool roofing».

Mais un simple coup de peinture est-il vraiment efficace ? «On a 36,6 °C avec ce support. Sur les revêtements classiques, ça monte à 74 °C», explique à CNEWS Alexis Vuillemard, cofondateur de «Mon Toit Frais», société basée à Lyon.

Et d'ajouter : «On va faire baisser en moyenne de 3 à 6 °C la température à l'intérieur du bâtiment. Le support clair va renvoyer les rayons UV, ce qui permet de limiter au maximum la chaleur».

Un succès grandissant

Une solution qui séduit de plus en plus de Français : «Quand on voit Madrid qui connait régulièrement des pics de chaleur, tous les toits sont blancs. Donc il y a forcément une raison», assure une riveraine de Vourles, au sud de Lyon, conquise par le procédé.

Avant toute opération de blanchiment d'un toit, une consultation du plan local d'urbanisme s'impose. Selon les communes, les couleurs sont parfois réglementées.