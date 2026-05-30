Orages : voici les 30 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 30 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 31 mai.

L’épisode caniculaire touche à sa fin. Trente départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce dimanche 31 mai.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, le Doubs, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Marne, la Meuse, et le Nord.

Mais aussi, l’Oise, le Haut-Rhin, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

En parallèle, quatorze départements restent encore soumis à une vigilance jaune canicule pour la journée de ce dimanche.