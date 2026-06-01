Orages : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce lundi 1er juin.

L’épisode caniculaire prend fin aujourd'hui. Sept départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce lundi 1er juin.

Météo France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-Maritimes, l’Ariège, la Haute-Corse, les Côtes-d'Armor, l'Ile-et-Vilaine, le Morbihan ainsi que les Pyrénées-Orientales.

Météo-France a par ailleurs mis fin à l'ensemble des vigilances «canicule» sur le territoire métropolitain.