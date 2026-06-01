Orages : voici les 82 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 82 départements en vigilance jaune orages pour la journée du mardi 2 juin.

Fini la canicule, place aux orages. Pas moins de 82 départements sont visés par une alerte jaune orages par Météo-France pour ce mardi 2 juin.

Sont concernés : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir.

Mais aussi, le Gard, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales.

Enfin, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Outre, les orages, cette semaine marque une chute brutale des températures. A Nantes et Bordeaux, le thermomètre est passé d'environ 35 °C à près de 20 °C soit une chute pouvant atteindre 15 °C. Le recul est également marqué à La Rochelle avec environ 10 °C de moins et à Rennes où la baisse atteint près de 11 °C.