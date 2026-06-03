Orages : ces 8 départements où la foudre devrait frapper fort ce jeudi 4 juin

Dans un bulletin, Météo-France a annoncé que des orages «parfois virulents» pourraient toucher plusieurs départements du nord-est du pays ce jeudi 4 juin.

Le nord-est sous la menace de la foudre. Dans un point sur les prévisions des phénomènes dangereux à venir, Météo-France a annoncé que des orages étaient craints dans la journée de jeudi dans le nord-est de la France.

«Passage d'une perturbation sur la France jeudi. Une faible probabilité d'orages parfois virulents concerne le nord-est», ont détaillé les prévisionnistes de l'institut météorologique.

@Météo-France

Les départements concernés par cette alerte sont : les Ardennes, la Marne, l'Aube, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges et la Moselle.

Selon les prévisionnistes, pour le moment, la probabilité que le ciel gronde dans ces départements n'est que de 30 % mais cela pourrait venir à évoluer dans les prochaines heures. Il faudra rester attentif au prochain bulletin météo émis à 16h par l'institut avec de possibles alertes mises en place.

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