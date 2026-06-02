PSG-Arsenal : «Une immense fête ne doit pas masquer les questions que posent les violences», juge le Parti socialiste

Dans un communiqué, le Parti socialiste a déploré les violences survenues samedi dernier, en marge de la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions. La formation politique a tenu à faire la distinction entre «les supporters et les casseurs».

«La France doit s’interroger». Ce samedi, alors que des centaines de milliers de Français ont célébré la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions contre Arsenal, de nombreux heurts ont été recensés dans la capitale, et dans toute la France.

«Cette fête a été marquée par des violences, des pillages, des dégradations et des incendies que rien ne saurait justifier», a déploré le Parti socialiste, dans un communiqué publié ce lundi soir.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, plus de 890 personnes ont été interpellées dans toute la France, soit une hausse de 45% par rapport à 2025. Au total, 225 majeurs ont été placés en garde à vue à Paris. Refusant «toute confusion entre les supporters et les casseurs», la direction du PS a jugé que cette «immense fête ne devait pas masquer les questions que posent les violences».

Une fan-zone dédiée ?

Saluant le «professionnalisme» des policiers et gendarmes, le Parti socialiste a considéré que les violences recensées samedi mettaient «en évidence la nécessité de mieux anticiper l’organisations de grandes célébrations populaires». Ainsi, le PS a proposé la discussion «d’une fan-zone» dédiée à ces grands événements. Une idée également défendue par la droite parisienne au Conseil de Paris.

Alors que de nombreuses formations politiques ont pointé du doigt les heurts survenus dans toute la France, en émettant par la suite leurs mesures pour tenter d’endiguer ces violences à l’avenir, le parti à la rose s’est demandé «pourquoi les grands rassemblements festifs - bien au-delà du sport - donnent-ils si régulièrement lieu à des violences». 26 personnes sont passées devant un juge, sans qu’aucune peine de prison ne soit prononcée, a annoncé le parquet de Paris.