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Affaire Lyhanna : «Furieux», Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille

Ce vendredi, lors d'un entretien pour TF1, Gérald Darmanin a évoqué l'affaire Lyhanna. [SIMON WOHLFAHRT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi, lors d'un entretien pour TF1, Gérald Darmanin a évoqué l'affaire Lyhanna. Il a notamment présenté ses excuses à la famille de la jeune fille de 11 ans «au nom de la Justice, comme ministre» et s'est dit «furieux» à l’égard du traitement judiciaire du suspect, Jérôme Barella. 

«L'institution judiciaire n'a pas su protéger» Lyhanna, a déploré vendredi Gérald Darmanin, qui «au nom de la Justice, comme ministre», a «présenté (ses) excuses» à la famille de la victime et «aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances».

«J'en tirerai toutes les conséquences», a ajouté le garde des Sceaux lors d'un entretien sur TF1, en estimant «qu'on a failli dans le suivi des plaintes» déposées contre le principal suspect dans les dernières années, déjà soupçonné de violences sexuelles sur des mineures. 

L'autopsie a déterminé que le corps retrouvé jeudi soir dans un site agricole du Gers est bien celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue le 29 mai à Fleurance, avait annoncé le procureur d'Agen en fin d'après-midi.

>>> Plus d'informations à suivre...

disparition de LyhannaGérald DarmaninFranceJustice

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