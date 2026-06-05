Paris : qu'est-ce que ce porte-avions peint au sol sur la place du Trocadéro ?

Le Trocadéro à Paris change d'apparence à partir de ce vendredi pendant trois mois avec l'apparition d'un dessin grandeur nature du pont d'envol du porte-avions Charles de Gaulle pour les 400 ans de la Marine.

Le Trocadéro fait peau neuve pour l'été 2026. Du 5 juin au 5 septembre 2026, une installation inédite va faire son apparition sur la célèbre place parisienne : le dessin grandeur nature du pont d'envol du porte-avions Charles de Gaulle, dont Paris est la ville marraine.

L'initiative, qui sera réalisée par l'artiste Crey132, a été imaginée dans le cadre de l'anniversaire des 400 ans de la Marine : «Cette installation éphémère vise à rendre le porte‑avions accessible à tous durant quelques mois et à l’amarrer symboliquement au cœur de Paris», a détaillé le musée national de la Marine dans un communiqué.

262 mètres de long et 64 mètres de large

Déployée sur une partie de la place et du parvis du Trocadéro, la silhouette dessinée sur 262 mètres de long et 64 mètres de large permet de prendre la mesure du gigantisme du porte-avions, qui peut «accueillir» jusqu'à 1.900 marins.

L'oeuvre prend la forme d’un tracé tricolore géant représentant le contour du pont d’envol du porte-avions et quelques éléments caractéristiques : la piste oblique, permettant le catapultage (décollage) et l’appontage (atterrissage) des avions de chasse Rafale et de guet aérien, ainsi que le marquage indiquant l’emplacement des deux ascenseurs de pont, permettant aux avions d’aller et venir entre le pont d’envol et les ateliers aéronautiques situés au pont inférieur.

L’installation artistique sera accompagnée d’une expérience de réalité augmentée ainsi que d’une performance dansée participative ce vendredi et demain.