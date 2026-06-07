Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Pour la journée de ce dimanche 7 juin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé deux départements en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Un épisode orageux est à prévoir dans certains territoires du sud de la France. La prudence sera donc de mise ce dimanche 7 juin pour les deux départements que l’institut national de météorologie, Météo-France, a placés en vigilance jaune pour des risques d’orages.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ariège et les Pyrénées-Orientales. Cette vigilance ne devrait être que de courte durée et devrait prendre fin dans la soirée, à 21 heures.

«Suite au passage de la perturbation la veille, des nuages de type stratocumulus plus ou moins compacts circulent dans un courant d'ouest entre le Golfe du Morbihan et les Hauts-de-France. Ceux-ci sont plus fugaces entre la Nouvelle-Aquitaine et le Grand-Est en passant par le Centre-Val-de-Loire», a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin.

«Ailleurs, le soleil s'impose dans un ciel très partiellement voilé. Bémol près des Alpes ou des Pyrénées où une averse peut se former», a ajouté l’institut météorologique de référence.

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