Couvre-feu, aucun match diffusé en extérieur... Clermont-Ferrand dévoile son dispositif sécuritaire pour la Coupe du monde de foot

Pour éviter de reproduire les mêmes débordements survenus fin mai, le maire de Clermont-Ferrand et la préfète du Puy-de-Dôme ont instauré une série de mesures visant à réduire les rassemblements lors de la Coupe du monde 2026 de football.

Après les débordements survenus en marge de la victoire du PSG lors de la Ligue des Champions, le maire de Clermont-Ferrand prend ses précautions pour la Coupe du monde de football, organisée du 11 juin au 19 juillet. Une série de dispositifs a été mise en place pour éviter tout casse et drames. Les mesures de sécurité ont été détaillées le 8 juin par Julien Bony et la préfète du Puy-de-Dôme.

Couvre-feu pour les plus jeunes

Pour dissuader les plus jeunes de provoquer le chaos dans la ville, le maire a choisi de les isoler à partir d'une certaine heure. Un couvre-feu sera établi pour les «moins de 16 ans non accompagnés», entre 23 heures et 7 heures. En cas de désobéissance, ils devraient être sanctionnés d'une amende de 150 euros. «Ce couvre-feu, c'est d'abord une mesure pour protéger ces adolescents qui se mettent en danger en participant à ce genre de débordements» mais aussi «pour responsabiliser leurs parents», explique le maire. Lors des débordements survenus fin mai, les forces de l'ordre ont constaté une présence très jeune, allant de 12 à 16 ans, dans les casses et les rassemblements.

Aucun match diffusé en extérieur

Le maire est strict : même si la France est en finale, aucune fan-zone ne sera installée dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Pour éviter les attroupements, les bars ont pour obligation de tourner leurs écrans à l'intérieur de l'établissement. «La présence d'écrans n'est pas interdite. Elle sera autorisée, y compris sur les terrasses, mais les écrans devront être tournés vers l'intérieur et pas vers la voie publique», précise la préfecture du Puy-de-Dôme.

Aucune consommation d'alcool dans les rues

La consommation d'alcool sur l'espace public sera également interdite à partir de 22h et ce, pendant toute la période estivale.

pas de mortiers d'artifice

D’autres dispositions pourraient être mises en place, comme l’interdiction du port et du transport de mortiers d’artifice. Le 30 mai, de nombreux individus ont utilisé des mortiers d'artifices pour tirer sur les forces de l'ordre. 7 policiers ont légèrement été blessés. Des commerces ont également été pillés et des incendies ont été provoqués. Neuf personnes ont été interpellées.