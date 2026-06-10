Coupe du monde 2026 : les chiffres étonnants de cette nouvelle édition

La Coupe du monde 2026, qui se tient du 11 juin au 19 juillet, verra 48 équipes en lice pour la première fois de l'histoire. Mais ce ne sera pas le seul chiffre marquant.

La plus grande Coupe du monde de football. En termes de chiffres en tout cas. Cette édition 2026 qui se déroulent sur 3 pays pour la première fois de l’histoire (Etats-Unis, Mexique, Canada) verra donc 48 nations en lice. Une première également. Mais il n’y a pas que ces chiffres.

104 matchs

Qui dit plus d’équipes en lice, dit forcément plus de matchs. Du 11 juin au 19 juillet, soit une semaine de plus de compétition qu’à l’accoutumée, il y aura un total de 104 rencontres réparties au Canada, Etats-Unis et Mexique.

1.248 joueurs

Et forcément lorsque l’on dit 48 sélections, c’est qu’il y aura plus de joueurs. Ils seront au total 1.248 à disputer cette Coupe du monde 2026. Selon les chiffres de la Fifa, 537 joueurs vont retrouver le Mondial après l'avoir disputé au moins une première fois alors que pour 891 autres, ce sera leur première.

22 champions du monde

Pour cette édition 2026, ils seront 22 champions du monde à participer. Manuel Neuer a été sacré avec l'Allemagne au Brésil en 2014, tandis qu'Ousmane Dembélé, Lucas Hernández, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé ont mené la France vers les sommets en Russie en 2018. De son côté, Lionel Scaloni a conservé 17 des héros du sacre de l'Argentine au Qatar en 2022 : Thiago Almada, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Cristian Romero, Gerónimo Rulli et Nicolás Tagliafico.

19 joueurs d'un club

Manchester City a envoyé 19 joueurs au Mondial. C'est un joueur de plus que le Bayern Munich (18) et trois de plus qu'Arsenal et le Paris Saint-Germain, champion d'Europe (16).

13 buts

Meilleur buteur encore en activité, Lionel Messi (13) est seul en tête. L’Argentin devance Kylian Mbappé (12), Neymar et Cristiano Ronaldo (8). Le record de la compétition est détenu par Miroslav Klose (16).

6e coupe du monde

Une sixième édition pour Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Guillermo Ochoa. Un record dans l'histoire de la compétition. Les deux joueurs vainqueurs du Ballon d'Or pourraient par la même occasion devenir les seuls à avoir joué lors de six éditions de la Coupe du monde.

41 ans et 126 jours

Cristiano Ronaldo, qui aura ses 41 ans et 126 jours au coup d’envoi de la compétition, deviendra le quatrième joueur le plus âgé de l'histoire à être convoqué pour une Coupe du Monde. Le Portugais viendra se placer derrière Roger Milla (42 ans), Faryd Mondragón (43 ans) et Essam El Hadary (45 ans). Sur cette 23e édition de la Coupe du Monde, CR7 devance le gardien mexicain Guillermo Ochoa (40 ans), le milieu croate Luka Modrić (40 ans), l'attaquant de la Bosnie-Herzégovine Edin Džeko (40 ans), le portier allemand Manuel Neuer (40 ans) et le gardien du Cap-Vert Vozinha.

17 ans et 240 jours

Agé de 17 ans, Gilberto Mora est le benjamin de la phase finale. Si le Mexicain entre en jeu lors du match d'ouverture du Mexique face à l'Afrique du Sud, il deviendra le sixième plus jeune joueur à disputer la compétition, rejoignant dans ce cercle fermé d'autres joueurs précoces de 17 ans : Pelé, Salomon Olembe, Femi Opabunmi, Samuel Eto’o et le détenteur du record absolu, Norman Whiteside.

4 premières

Le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan vont participer à la Coupe du Monde pour la première fois.

5 participations consécutives

Du côté des sélectionneurs, le Portugais Carlos Queiroz, à la tête du Ghana, va participer à sa cinquième Coupe du Monde consécutive, après avoir dirigé le Portugal en 2010 et la RI Iran en 2014, 2018 et 2022. Il est seulement le deuxième technicien à accomplir cette performance, après Bora Milutinović (1986-2002).

+580% de recherche de logements

On parle des joueurs, des sélectionneurs et des nations mais parlons des supporters. Basé sur les recherches d’hébergements effectuées sur les points de ventes Hotels.com, les supporters brésiliens sont ceux qui ont réalisé le plus de recherches pour les hébergements en dernière minute pour la compétition avec des recherches en hausse de 580%. Autant dire qu’ils devraient être en nombre aux Etats-Unis notamment lors de leur premier match contre le Maroc. Les supporters auriverde devancent les Argentine (+190%), l’Espagne (+140%), la Colombie (+125%), le Portugal (+95%) et la France (+55%).

83% des Français vont se réveiller

Alors que de nombreux matchs auront lieu en pleine nuit pendant cette Coupe du monde 2026, 83% des Français comptent rester éveiller après minuit pour regarder certains matchs selon une étude Opera.