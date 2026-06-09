Coupe du monde 2026 : des milliers de manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture à Mexico 

Plusieurs milliers de manifestants bloquent l'accès au stade Aztèque de Mexico (Mexique) où doivent se dérouler jeudi la cérémonie et le match d'ouverture de la Coupe du monde de football 2026.

Un mondial sous tensions. À deux jours de l'ouverture du plus grand événement sportif de la planète, des milliers de manifestants bloquent le principal accès du stade Aztèque de Mexico où doit débuter la Coupe du monde jeudi, avec la cérémonie d'ouverture et le tout premier match du tournoi opposant le Mexique à l'Afrique du Sud.

Selon les premières informations recueillies sur place par les médias locaux, la plupart des manifestants appartiendraient à un groupe dissident du syndicat de l'éducation CNTE, qui manifeste depuis la semaine dernière pour exiger une augmentation de salaire et l'abrogation d'une loi sur les retraites, que le gouvernement juge irréalisable.

Des milliers de policiers déployés, mais pas de répression

Des milliers de policiers ont été déployés aux abords du stade et des barrières en béton ont été installées pour bloquer l'avancée des manifestants. «On veut atteindre le stade», a déclaré un manifestant. «Le gouvernement a apporté certaines réponses, mais elles ne nous satisfont pas», a-t-il ajouté. «La lutte continue», a scandé un autre manifestant.

Les enseignants ont également installé un campement à quelques encablures de la place centrale du Zocalo, où a été installée une zone pour les supporters, et un appel à manifestation a déjà été lancé jeudi lors du match d'ouverture.

La présidente Claudia Sheinbaum a qualifié ce mardi de «provocation» ces protestations. Elle a exclu pour l'heure de donner l'ordre à la police de réprimer les manifestations et a dit «garantir que l'inauguration de la Coupe du monde se passera bien, dans la paix et la tranquillité».