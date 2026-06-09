Coupe du monde 2026 : un arbitre français va officier lors du match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud

La FIFA a annoncé les arbitres qui officieront ce jeudi 11 juin lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Et il y aura un Français.

Un Français fera l’ouverture. La FIFA a révélé la composition du corps arbitral pour les quatre premières rencontres de la Coupe du monde et notamment celui pour le tout premier match qui opposera ce jeudi le Mexique à l’Afrique du Sud.

Cette première rencontre sera dirigée par le Brésilien Wilton Sampaio. L’arbitre de 44 ans sera assisté par deux compatriotes, Bruno Pires et Bruno Boschilia au stade Azteca de Mexico. Et dans le camion VAR, on retrouvera le Français Jérôme Brisard.

Huit arbitres français sélectionnés

Âgé de 40 ans, le natif de Chateaubriant a été sélectionné pour occuper ce poste pendant la compétition. Sept autres arbitres français ont été retenus. François Letexier et Clément Turpin comme arbitre centraux, Nicolas Danos, Cyril Mugnier, Benjamin Pages et Mehdi Mahmouni ont été choisis en tant qu’arbitres assistants.

A noter que l’on connait également la composition du corps arbitral pour trois autres affiches du premier tour. L'Egyptien Amin Mohamed a été désigné pour officier lors du match entre la Corée du Sud et la République tchèque. Le Canada-Bosnie-Herzégovine de vendredi sera arbitré par l'Argentin Facundo Tello. Le Néerlandais Danny Makkelie sera au sifflet lors du match d'ouverture des États-Unis contre le Paraguay samedi.

Les officiels pour les autres matchs du premier tour n'ont pas encore été dévoilés. On devrait notamment connaître l’arbitre de France-Sénégal d’ici à samedi.