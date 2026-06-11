Coupe du monde 2026 : après Clermont-Ferrand, Toulouse met aussi en place un couvre-feu pour les mineurs

Après Clermont-Ferrand, la ville de Toulouse (Haute-Garonne) a également décidé de mettre en place un couvre-feu pour les mineurs durant les matchs «sensibles» de la Coupe du monde de football qui débute ce jeudi 11 juin et doit prendre fin le 19 juillet prochain.

Prévenir les dérives. La ville de Toulouse, chef-lieu de la Haute-Garonne, a annoncé ce jeudi la mise en place d’un couvre-feu nocturne pour les mineurs durant la Coupe du monde de football qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain aux Etats-Unis et au Mexique.

Lors d’un point presse, le maire divers droite, Jean-Luc Moudenc, a précisé que ce «couvre-feu sera appliqué avec discernement de 22h à 5h, pour des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d'un majeur (...) dans un périmètre délimité du centre de Toulouse».

Pour ce faire, le maire va prendre un arrêté municipal qui sera «évolutif» et qui concernera «un certain nombre de matches que nous avons sélectionnés avec la préfecture, parce que nous avons estimé que c'étaient des matches à risque».

Pour le moment, le couvre-feu s’appliquera pour les matchs de l’équipe de France mais également pour : Brésil-Maroc, Ecosse-Maroc, Maroc-Haïti et Tunisie-Pays-Bas.

Protéger les citoyens et les biens

Pour justifier la mise en place de cette mesure visant les mineurs de moins de 16 ans, la mairie de Toulouse a rappelé les débordements et dégradations survenus dans la ville à la suite de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions le 30 mai dernier.

Mettant en avant l’augmentation d’une délinquance des mineurs au sein de la Ville rose, Jean-Luc Moudenc a précisé que l’arrêté municipal visait à «protéger les citoyens et les mineurs».

La mairie de Toulouse a également décidé de mettre en place une «fan zone» sur le parvis du Stadium, stade du Toulouse Football Club (TFC), d'une capacité de 18.000 personnes, à partir des quarts de finale, les soirs de matches de l'équipe de France.

La mairie de Toulouse n’est pas la première à avoir pris la décision de mettre en place un couvre-feu pour les mineurs durant la Coupe du monde de football. En effet, la ville de Clermont-Ferrand a d’ores-et-déjà mis en place ce dernier entre 23h et 7h du matin avec une amende de 150 euros en cas de désobéissance.