Vacances d'été : face aux scandales du milieu périscolaire, de plus en plus de parents hésitent à envoyer leurs enfants en colonie

À l’approche des vacances, beaucoup de parents envisagent d’envoyer leur enfant en colonie de vacances. Pourtant, face aux affaires qui touchent régulièrement le milieu périscolaire et aux scandales liés à la pédocriminalité qui occupent l’actualité, de nombreux parents expriment aujourd’hui une inquiétude grandissante.

Une inquiétude légitime. A l'approche des grandes vacances scolaires, une question revient dans de nombreuses familles : comment faire garder ses enfants ? Centres aérés, colonies de vacances ou séjours organisés, les solutions ne manquent pas.

Mais aujourd'hui, de plus en plus de parents se montrent vigilants quant aux adultes qui encadreront leurs enfants. Une inquiétude liée aux affaires qui touchent régulièrement le milieu périscolaire et aux scandales liés à la pédocriminalité qui occupent l’actualité. C'est le cas de Jean-Baptiste, un père qui s'est confié à CNEWS : «Jusqu'à 5-6 ans, c'est encore assez difficile d'aller confier ses enfants 100% du temps dans une structure pendant une semaine entière», a-t-il expliqué.

«C'est pour ça que souvent, le choix aujourd'hui, c'est sur les organismes. Et sur les organismes, ce n'est pas si facile aujourd'hui d'avoir de l'information sur les formations», a ajouté le père de famille à notre micro.

un recrutement de plus en plus strict

Justement, pour rassurer les familles, certaines colonies de vacances misent sur un recrutement particulièrement strict. Les profils des animateurs sont vérifiés en amont et les qualifications systématiquement contrôlées. Objectif : garantir un encadrement professionnel et adapté aux enfants.

«Les gens qui vont travailler chez nous, ils vont avoir une carte professionnelle. Une carte professionnelle, ça oblige de contrôler que les personnes ne font pas partie de fichiers susceptibles de ne pas pouvoir travailler avec les enfants», a expliqué Lionel Sartoris, fondateur de Energy Kids Academy

Chaque année, les accueils de loisirs et centres aérés proposent près d'1,5 million de places pendant les vacances scolaires.

De leur côté, les colonies de vacances et séjours avec hébergement représentent environ 1,3 million de départs d'enfants et d'adolescents sur l'année 2024-2025.