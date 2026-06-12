Au plus bas depuis 2022, le budget vacances des Français impacté par la hausse des prix du carburant

Les vacances d'été approchent à grands pas. Si 62% des Français ont l'intention de partir, ils ont cependant un budget de plus en plus serré, en baisse de 287 euros par rapport à 2025. La principale cause de cette réduction est la hausse du prix du carburant pour 71% des Français.

Des vacances à moindre coût privilégiées pour l'été 2026. Si 62% des Français ont l'intention de partir cet été, ils ont cependant un budget de plus en plus serré. Cette année, ils dépenseront en moyenne 1.748 euros pour leurs vacances. C'est 287 euros de moins qu'en 2025 et du jamais-vu depuis 2022. La principale cause de cette réduction du budget est la hausse du prix du carburant pour 71% des Français.

Alors chacun a sa petite astuce pour prévoir des vacances à moindre coût, comme ont pu le constater les équipes de CNEWS : «Pas partir quand tout le monde part. Essayer de partir pas trop loin», a déclaré une passante à notre micro.

«Il faudrait s'y prendre un peu plus tôt et pareil, essayer de partir à plusieurs pour réduire un peu les coûts», a avancé une autre personne.

«Partir quelque part en France, pas trop loin, quelque chose qui peut être accessible en train par exemple», a expliqué à CNEWS une femme interrogée dans les rues de Lyon.

Les commerçants et restaurateurs impactés ?

Pour économiser, les Français partiront donc moins loin. 61% d'entre eux envisagent des séjours plus proches de leur domicile.

Et une fois en vacances, ils se serreront un peu plus la ceinture. Une mauvaise nouvelle pour le secteur du tourisme. «Si les Français partiront quand même pour une grande partie, ils mettront l'essentiel du budget dans l'hébergement et feront très attention sur les dépenses à côté», a expliqué Didier Arino, directeur général du cabinet protourisme, à CNEWS.

«Donc on peut très bien avoir des hébergeurs qui s'en sortent plutôt bien. Et à côté de ça, des commerçants, des restaurateurs, des petits sites de visite qui paieront l'addition», a-t-il ajouté.