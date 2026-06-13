Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce dimanche

Pour cette journée du dimanche 14 juin, les prévisions de Météo-France ont placé un département en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Un épisode orageux devrait survenir dans une partie du sud de la France. La prudence sera donc de mise ce dimanche 14 juin pour un département, que l’institut national de météorologie, Météo-France, a placé en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Le seul département concerné est celui des Pyrénées-Orientales. La vigilance débutera vers 15h, avant de s'estomper au fil de la soirée.

Dans son bulletin, Météo-France précise que «des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus (exemple : mistral, orage d'été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le littoral)».

Les orages devraient principalement tomber sur la partie ouest du département, autour des zones montagneuses. Au cours de la semaine, la pluie devrait tomber sur une partie plus grande du département.

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