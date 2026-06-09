Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Dans son bulletin de ce mardi 9 juin à 6h, Météo-France a placé cinq départements de l’Est de la France en vigilance jaune pour un risque d’orages.

Un temps maussade. A l’heure où un front froid arrive par l’ouest de l’Hexagone, faisant baisser les températures dans le pays, le nord de la France est concerné ce mardi 9 juin par une dégradation météorologique. Bien que les averses soient nombreuses, plusieurs départements de cette zone sont désormais concernés par une vigilance jaune pour orages, selon Météo-France.

C’est le cas de l’Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Dans ces départements, les «coups de tonnerre» sont possibles au cours de l’après-midi, a expliqué l’institut national de météorologie.

©Météo-France

Et plus globalement, c’est une ambiance plutôt hivernale et fraîche qui est attendue ce mardi avec des nuages persistants vers les frontières de l’est et de nombreux passages nuageux «de la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu’à l’Île-de-France et les Hauts-de-France».

«Le vent de sud-ouest souffle entre 50 et 70 km/h le long des côtes de Manche. Sur le reste du pays, le temps est plus sec, le ciel hésite entre passages nuageux et belles éclaircies. Le pourtour méditerranéen conserve un temps bien ensoleillé au prix d'un mistral et d'une tramontane soufflant entre 50 et 60 km/h», a écrit Météo-France.

Toutes les dernières informations à propos des alertes météorologiques sont à retrouver sur CNEWS, ici.