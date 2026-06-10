Orages : voici les 19 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée du mercredi 10 juin, Météo-France a placé 19 départements de l'est du pays en vigilance jaune pour des risques d’orages.

La dégradation persiste sur le Nord-Est du pays. Alors que de nombreuses averses sont attendues ce mercredi 10 juin dans une ambiance plus fraîche que les normales de saison, Météo-France a placé dix-neuf départements en vigilance jaune en raison d’un risque d’orages.

Sont concernés : l’Aisne, les Ardennes, la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Somme, les Vosges et le Territoire de Belfort.

A l’échelle du pays, les températures prévues pour la journée du mercredi 10 juin sont «2 °C sous les normales (…) sauf près de la Méditerranée où le mistral et la tramontane soufflent fort, mais apportent du soleil», note Météo-France dans ses prévisions.

Ces perturbations devraient se poursuivre durant la journée de jeudi, notamment du côté des régions proches de la Manche, dont la Bretagne et la Normandie, avant une accalmie vendredi 12 juin grâce à un anticyclone qui va se positionner sur l’Atlantique.

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