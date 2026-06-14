34 °C à Paris, 36 °C à Lyon... Une vague de fortes chaleurs attendue la semaine prochaine

L'été s'installera progressivement la semaine prochaine avec des températures attendues jusqu'à 36°C dans l'Hexagone. Si le soleil fait son retour, quelques averses sont toutefois à prévoir.

La météo fait du yo-yo. Après une semaine particulièrement fraîche et pluvieuse, le beau temps devrait être de retour la semaine prochaine. Un nouvel épisode de chaleur intense est attendu, le deuxième avant l'arrivée de l'été calendaire.

«Les températures remontent à nouveau ce week-end et la semaine prochaine à des niveaux élevés pour la saison», écrit Météo France dans son bulletin. Les chaleurs devraient grimper de 10 °C en l'espace de quelques jours. Cette hausse des températures est provoquée par les remontées très chaudes venues d'Afrique.

une hausse progressive

Lundi 15 juin, les températures atteindront jusqu'à 33 °C en Hexagone. Cela devrait concerner Montpellier et Perpignan. Il devrait faire 32 °C à Limoges et Tours, 30 °C à Lyon, Vichy et Bourges. La température remontera également à Paris 29 °C. Certaines villes auront un peu moins chaud, à l’image de Lille avec 22 °C et Brest avec 19 °C. L'ensemble du territoire pourra profiter du soleil, excepté à Cherbourg-Octeville ou une légère bruine fera son apparition.

Le beau temps devrait se poursuivre le lendemain. Mardi 16 juin, il devrait faire entre 28 °C et 29 °C dans la région Grand Est, entre 22 °C et 31 °C en Nouvelle-Aquitaine, entre 27 °C et 31 °C en Occitanie ou encore entre 27 °C et 33 °C en Auvergne-Rhône-Alpes.

Météo-France

jusqu'à 36 °C le week-end

Pour la journée du mercredi 17 juin, un grand soleil est attendu sur l'ensemble du territoire. Les températures devraient une nouvelle fois augmenter dans certaines villes. Il fera désormais 30 °C à Reims et à Metz, 30 °C, 32 °C à Paris et à Tours. A Lyon, Vichy et Bordeaux, les températures monteront à 34 °C. «Seules la Bretagne et les zones côtières de la Manche seront épargnées, avec des températures relativement plus fraîches», indiquent les prévisionnistes de Météo-France.

Jeudi, quelques gouttes de pluies viendront assombrir le ciel, malgré de fortes chaleurs. C’est à Auxerre qu’il fera le plus chaud, avec 35 °C. Jusqu'à 34 °C sont attendus à Paris, Châlons-sur-Saône et Lyon. Le soleil régnera à Montélimar, Toulouse et Bourges qui atteindront 33 °C. «Les nuits vont également devenir plus chaudes sur une grande partie de la France, avec des minimales de l’ordre de 20°C possibles dans les terres», écrit Météo France.

Météo-France

Les conditions climatiques devraient être similaires pour la journée du vendredi 19. Tout comme la veille, quelques pluies sont attendues, notamment au nord du territoire.

La chaleur va perdurer pour le week-end du 20 et 21 juin. Les rares pluies attendues samedi laisseront la place à un grand soleil dès dimanche Les météorologues anticipent des températures dépassant les 30 °C sur une bonne partie du territoire.

C'est à Lyon qu'il devrait faire le plus chaud avec 36 °C. Le thermomètre de la capitale devrait afficher 30 °C tout rond. La fête de la musique sera donc célébrée sous un soleil radieux, excepté à Gap, Bourg-Saint-Maurice, Strasbourg et Metz qui verront quelques gouttes s’inviter aux festivités.