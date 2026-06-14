Canicule : voici les 24 départements où il devrait faire le plus chaud dès mercredi

La semaine prochaine, une nouvelle vague de chaleur va s'installer en France. Dès le mercredi 17 juin, les températures devraient nettement grimper avec un risque accru de canicule dans plusieurs régions.

Les ventilateurs, climatiseurs et éventails ne seront pas restés rangés bien longtemps. Après un premier épisode de fortes chaleurs à la fin du mois de mai, la mi-juin s'annonce elle aussi très chaude et largement ensoleillée. Les températures devraient monter d'un cran à partir de la semaine prochaine, notamment dès mercredi 17 juin. Météo France a d'ailleurs identifié 24 départements où un risque de canicule pourrait apparaître dès ce jour-là.

Les régions lyonnaise et parisienne en première ligne

Mercredi 17 juin, le risque canicule apparaît marqué en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France.

Les départements où la probabilité de survenue d'une canicule est la plus élevée, supérieure à 70 %, sont l’Ain (01), l’Ardèche (07), la Drôme (26), l’Isère (38), la Loire (42), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). Dans ces territoires, les températures devraient atteindre 34 °C à Lyon et Valence, 33 °C à Montélimar et à Grenoble, 32 °C à Saint-Etienne et 31 °C à Annecy.

Les départements où le risque canicule est jugé modéré, avec une probabilité comprise entre 30 % et 70 %, sont l’Allier (03), le Cantal (15), la Haute-Loire (43), le Puy-de-Dôme (63), Paris (75), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94) et le Val-d’Oise (95). Les maximales attendues sont de 34 °C à Montluçon, 33 °C à Clermont-Ferrand, 32 °C à Paris, Melun et Mantes-la-Jolie, et 31 °C à Aurillac et au Puy-en-Velay.

Météo France

Enfin, les départements où le risque canicule reste plus faible pour la journée de mercredi, inférieur à 30 %, sont le Doubs (25), le Jura (39), la Haute-Saône (70) et le Territoire de Belfort (90), avec des températures comprises entre 28 et 32 °C.

Un épisode qui devrait durer

Cet épisode de chaleur ne se limitera pas seulement à la journée de mercredi. Dès jeudi et vendredi, le risque canicule sera modéré dans tout le nord du pays et élevé dans le sud-est.

Le premier pic de chaleur pourrait d'ailleurs être atteint le jeudi 18 juin, avec des températures pouvant atteindre 35 °C à Auxerre, 34 °C à Paris, Nantes, Bourges et Lyon, 33 °C à Bordeaux et Chaumont, et 32 °C à Montélimar, Tarbes et Toulouse. Des conditions similaires sont attendues vendredi 19 juin.

En parallèle, des orages localement marqués pourraient se déclencher jeudi et vendredi sur une large partie du quart nord-ouest.

Le risque élevé canicule pourrait s'étendre à l'ensemble du territoire les samedi 20 et dimanche 21 juin, premier jour de l'été, avec des températures qui seront comprises entre 30 et 35 °C.

Si les prévisions de Météo France se confirment, une vigilance orange pourrait être déclenchée dans plusieurs départements dans les prochains jours.