Coupe du monde 2026 : moins de 30 % des Américains intéressés par la compétition, selon un sondage

D’après un sondage publié mardi 2 juin, près de deux tiers des Américains interrogés ont déclaré qu'ils ne suivraient pas ou peu la Coupe du monde 2026 du 11 juin au 19 juillet.

Un Mondial qui ne prend pas. Ce mardi 2 juin, le centre de recherches Pew a publié un sondage révélant que seulement 28 % des adultes américains suivront la Coupe du monde 2026, qui se tient du 11 juin au 19 juillet, chez États-Unis principalement, ainsi qu’au Mexique et au Canada.

En poussant encore un peu plus, sur les 3.507 personnes interrogées en mars, l'événement planétaire de football n’intéresse que 14 % des sondés.

Le sondage indique également que 54 % des personnes immigrées dans le pays de l’Oncle Sam vont suivre le Mondial, contre seulement 23 % des personnes nées aux États-Unis. Les personnes issues des communautés asiatiques (44 %) et hispaniques (42 %) s’affirment comme les plus intéressées par l’événement.

Concernant les pronostics sur le futur champion du monde, l’Espagne recueille la majorité des voix (9 %), devant l’Argentine, tenante du titre, et le Brésil (8 %). La France, vice-championne du monde, est quatrième (7 %) devant les États-Unis (7 %).